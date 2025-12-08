कालाबाजारी, खाद की किल्लत और धान खरीद में बाटीदारों के अधिकारों को नजरअंदाज न करे सरकार : आर बी सिंह पटेल

भोपाल , दिसंबर 2025 अपना दल (एस) के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी आर.बी. सिंह पटेल ने राज्य की मोहन सरकार से किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर हो रही अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी भी तरह उचित नहीं है।

पटेल ने कहा कि प्रदेश के कई धान क्रय केंद्रों पर किसानों की ट्रॉलियों को यह कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि उनका धान खरीदने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार किसानों के साथ सरासर अन्याय है और इससे भ्रष्टाचार की आशंका भी नजर आती है। आर.बी. सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की खुशहाली के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन क्रय केंद्रों पर बैठा स्टाफ किसानों को अपमानित कर रहा है और उनसे सुविधा शुल्क जैसी अनुचित अपेक्षाएं रख रहा है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया।