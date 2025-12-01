मेरी खबरें
    टक्कर के बाद दूर जा गिरा हेलमेट, क्योंकि नहीं लगाया था लॉक; सिर में गंभीर चोट से चली गई जान

    भोपाल के मिसरोद में 20 नवंबर को बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के दौरान युवक के सिर से हेलमेट निकलकर दूर जा गिरा और उसे गंभीर चोट लग गई। लॉक नहीं लगा होने की वजह से हेलमेट सिर से निकल गया। हादसे में घायल युवक का 10 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता था और शनिवार को उसकी मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 11:26:15 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 12:19:56 PM (IST)
    हेलमेट का लॉक नहीं लगाने की भूल से चली गई युवक की जान।

    1. 27 वर्षीय शिवम सैनी इटारसी का रहने वाला था।
    2. भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।
    3. हेलमेट निकलकर गिरने से गंभीर चोट लगी थी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सिर पर पहने हेलमेट का लाक न लगाने की गलती एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। मिसरोद में 20 नवंबर को एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिरा तो हेलमेट दूर जाकर गिर गया और सिर पर गंभीर चोट लग गई। दस दिन इलाज के बाद शनिवार को युवक ने दम तोड़ दिया था। मिसरोद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि 27 वर्षीय शिवम सैनी इटारसी का रहने वाला था। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था।

    20 नवंबर को वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी कान्हा फन सिटी के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गिरकर वह घायल हो गया था। शिवम अपनी बाइक चला रहा था, जबकि पीछे उसका दोस्त बैठा था। शिवम के जीजा विनय ने बताया कि हादसे के बाद उसका हेलमेट दूर जाकर गिर गया था। दोस्त ने उन्हें बताया कि हेलमेट लॉक नहीं था, जिससे दूर जाकर गिरा। पुलिस अभी तक बाइक पर पीछे बैठे उसके दोस्त के बयान दर्ज नहीं कर सकी है।


