टक्कर के बाद दूर जा गिरा हेलमेट, क्योंकि नहीं लगाया था लॉक; सिर में गंभीर चोट से चली गई जान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सिर पर पहने हेलमेट का लाक न लगाने की गलती एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। मिसरोद में 20 नवंबर को एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिरा तो हेलमेट दूर जाकर गिर गया और सिर पर गंभीर चोट लग गई। दस दिन इलाज के बाद शनिवार को युवक ने दम तोड़ दिया था। मिसरोद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि 27 वर्षीय शिवम सैनी इटारसी का रहने वाला था। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था।

20 नवंबर को वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी कान्हा फन सिटी के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गिरकर वह घायल हो गया था। शिवम अपनी बाइक चला रहा था, जबकि पीछे उसका दोस्त बैठा था। शिवम के जीजा विनय ने बताया कि हादसे के बाद उसका हेलमेट दूर जाकर गिर गया था। दोस्त ने उन्हें बताया कि हेलमेट लॉक नहीं था, जिससे दूर जाकर गिरा। पुलिस अभी तक बाइक पर पीछे बैठे उसके दोस्त के बयान दर्ज नहीं कर सकी है।

पीजीबीटी कॉलेज रोड पर डीपी में भीषण आग, कई घंटे गुल रही बिजली भोपाल के व्यस्त यातायात वाले पीजीबीटी कालेज रोड पर रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे सड़क किनारे लगी एक डीपी की अंडरग्राउंड वायरिंग में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी डीपी जलकर खाक हो गई, जिससे आसपास के इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। आग लगने की सूचना स्थानीय नागरिकों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और बिजली कंपनी को दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय सड़क पर भीड़भाड़ नहीं थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। रहवासियों के अनुसार, बिजली कंपनी का अमला कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंच गया और सुबह से लेकर पूरे दिन क्षतिग्रस्त डीपी और वायरिंग को बदलने में जुटा रहा। मरम्मत कार्य के चलते पीजीबीटी कालेज रोड से लगे अधिकांश घरों में पूरे दिन बिजली गुल रही।