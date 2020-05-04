मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 04 May 2020 07:38:37 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 04 May 2020 07:38:37 AM (IST)
    रेलवे से मजदूर व छात्र नहीं, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ही खरीद सकेंगे टिकट

    - रेलवे बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन, सरकार चाहेगी तभी मजदूर, छात्र ट्रेन में कर सकेंगे सफर

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    मजदूर व छात्र अपनी मर्जी से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर नहीं कर सकेंगे। ये टिकट भी खुद नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मदद लेनी होगी। ये अधिकारी ही मजदूरों की सूची रेलवे को देंगे और खुद टिकट खरीदेंगे। अब चाहे सरकार अपनी तरफ से टिकट की राशि दे या मजदूर व छात्रों से राशि लेकर दे। रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है।

    बता दें कि शनिवार सुबह महाराष्ट्र से 347 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए भोपाल के मिसरोद स्टेशन पहुंचे थे। यहां पर मजदूरों ने आरोप लगाए थे, उनमें से कई मजदूरों से 215 व 315 रुपये लिए हैं। कई मजदूरों ने कहा था कि यह राशि रेलवे ने ली है। जबकि रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने किसी भी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रशासन को टिकट दिए थे, प्रषासन से ही राशि ली थी। नई गाइडलाइन के संबंध में पष्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन की प्रवक्ता प्रियंका दीक्षित ने कहा कि अभी नई गाइडलाइन उन्हें नहीं मिली है। पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश हैं कि रेलवे मजदूर व छात्रों को सीधे कोई टिकट नहीं देगा। अपनी मर्जी से कोई ट्रेनें भी नहीं चलाएगा, जब मजदूर व छात्रों के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से मांग की जाएगी तभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं जाएंगी। उन्होंने कहा कि रविवार देर रात तक भोपाल रेल मंडल के किसी भी स्टेशन से कोई स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग रेलवे के पास नहीं आई है।


    -: रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन में ये कहा

    - किसी मजदूर, छात्र को अपने राज्य जाना हो तो वह स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को आवेदन कर सकेंगे।

    - मजदूरों की सूची स्थानीय प्रशासन तैयार करके रेलवे को देगा। टिकट की राशि भी प्रशासन रेलवे को देगा। तब रेलवे टिकट जारी करेगा।

    - मजदूरों को ट्रेन में बैठाने व ट्रेन से उतारने के बाद उनकी जांच की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करेगा।

    - कोई भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 500 किलोमीटर से कम दूरी के लिए नहीं चलेगी।

    - ट्रेन में बैठते समय का भोजन स्थानीय प्रशासन द्वारा मजदूरों को दिया जाएगा।

    - ट्रेन 12 घंटे तक चली तो उस स्थिति में रेलवे की तरफ से मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

    - ट्रेन किसी भी बीच के स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यानी जहां से चलेगी और जहां तक जाएगी, उन्हीं दो स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी।

    - कोई भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 1 हजार मजदूर, छात्र होने पर ही चलेगी।

    - स्टेशनों को स्थानीय प्रशासन सुरक्षा महैया कराएगा।

