रेलवे से मजदूर व छात्र नहीं, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ही खरीद सकेंगे टिकट

- रेलवे बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन, सरकार चाहेगी तभी मजदूर, छात्र ट्रेन में कर सकेंगे सफर भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि मजदूर व छात्र अपनी मर्जी से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर नहीं कर सकेंगे। ये टिकट भी खुद नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मदद लेनी होगी। ये अधिकारी ही मजदूरों की सूची रेलवे को देंगे और खुद टिकट खरीदेंगे। अब चाहे सरकार अपनी तरफ से टिकट की राशि दे या मजदूर व छात्रों से राशि लेकर दे। रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है।

बता दें कि शनिवार सुबह महाराष्ट्र से 347 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए भोपाल के मिसरोद स्टेशन पहुंचे थे। यहां पर मजदूरों ने आरोप लगाए थे, उनमें से कई मजदूरों से 215 व 315 रुपये लिए हैं। कई मजदूरों ने कहा था कि यह राशि रेलवे ने ली है। जबकि रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने किसी भी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रशासन को टिकट दिए थे, प्रषासन से ही राशि ली थी। नई गाइडलाइन के संबंध में पष्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन की प्रवक्ता प्रियंका दीक्षित ने कहा कि अभी नई गाइडलाइन उन्हें नहीं मिली है। पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश हैं कि रेलवे मजदूर व छात्रों को सीधे कोई टिकट नहीं देगा। अपनी मर्जी से कोई ट्रेनें भी नहीं चलाएगा, जब मजदूर व छात्रों के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से मांग की जाएगी तभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं जाएंगी। उन्होंने कहा कि रविवार देर रात तक भोपाल रेल मंडल के किसी भी स्टेशन से कोई स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग रेलवे के पास नहीं आई है।