भोपाल में किराये के मकान से बेची जा रही थी अवैध शराब, आबकारी टीम ने मकान मालिक से मांगा किरायानामा

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 08:28:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 08:28:51 PM (IST)
    भोपाल में किराये के मकान से बेची जा रही थी अवैध शराब

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा इलाके में पॉश कॉलोनी से तस्कर द्वारा किराये के मकान से अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसका सुराग मिलते ही आबकारी टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की है। साथ ही फरार हुए आरोपित शराब तस्कर की पहचान करने के साथ ही मकान मालिक से किरायानामा, पुलिस सत्यापन आदि का विवरण मांगा है। यदि समय पर जानकारी नहीं दी गई तो मकान मालिक को भी तस्करी में शामिल होना माना जाएगा।

    फिलहाल टीम द्वारा फरार तस्कर की तलाश की जा रही है। आबकारी विभाग के मुताबित मुखबिर से सूचना मिलने के बाद गुरुवार रात को बावड़ियाकलां स्थित आकृति रिट्रीट कालोनी परिसर के एक मकान में दबिश दी।जहां से करीब 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जो कि तस्कर द्वारा संग्रहित कर अवैध रूप से रखी गई थी। टीम ने तस्कर के बारे पूछताछ की तो पता चला कि भगवंत मीणा द्वारा यह मकान करीब एक साल पहले किराये पर लिया गया था। उसने मकान के अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब का भंडारण कर रखा था।


    मकान मालिक से किरायेदार आरोपित तस्कर के बारे में जानकारी मांगी गई है, यदि वह समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बुधवार को आबकारी टीम ने आकृति रिट्रीट कॉलोनी से एक कार जब्त करते हुए 34 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की थी। जिसकी कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये आंकी गई थी।आरोपित के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

    महिला ने झुग्गी में छुपा रखी थी अवैध शराब

    आबकारी टीम ने कोलार क्षेत्र के नगरीय सीमा से लगे गांव कजलीखेड़ा, धौली उमर क्षेत्र में एक झुग्गी में दबिश दी, जहां से करीब 300 किलोग्राम महुआ लाहन और 35 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की है। झुग्गी में मंगली बाई द्वारा अवैध शराब छुपाकर रख रखी थी, जब महिला को पकड़ने टीम उसके दूसरे निवास पहुंची तो वह फरार हो चुकी थी। महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा गुरुवार देर रात टीम ने विभिन्न होटल, ढाबों आदि क्षेत्रों पर भी दबिश देते हुए कार्रवाई की है।

    इनका कहना है बावड़िया कलां स्थिति आकृति रिट्रीट कालोनी में कार और मकान से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।आरोपित की पहचान भगवंत मीणा के रूप में हुई है, जो कि यहां पर किराये के मकान से शराब तस्करी कर रहा था।आरोपित की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। रामगोपाल भदौरिया, जिला आबकारी कंट्रोलर।

