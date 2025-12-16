मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में तीन पीढ़ियों की रंजिश दोस्ती में भी बदली, लेकिन जुआ-सट्टे का कारोबार आड़े आया और फिर शुरू हुआ खूनी संघर्ष

    Bhopal News: ईंटखेड़ी में सरेराह सनसनीखेज गोलीकांड की वारदात महज आपसी विवाद नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों से चली आ रही एक खूनी कहानी का ताजा अध्याय है। इस ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 10:10:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 10:10:11 PM (IST)
    भोपाल में तीन पीढ़ियों की रंजिश दोस्ती में भी बदली, लेकिन जुआ-सट्टे का कारोबार आड़े आया और फिर शुरू हुआ खूनी संघर्ष
    रूसी खान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी में सरेराह सनसनीखेज गोलीकांड की वारदात महज आपसी विवाद नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों से चली आ रही एक खूनी कहानी का ताजा अध्याय है। इस गोलीकांड की जड़ें 33 साल पुरानी खानदानी अदावत में दबी हैं, जिसमें अब तक दोनों परिवारों के बीच हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनभर से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। तीन दशक पुरानी रंजिश को भुलाते हुए एक समय दोनों पक्षों के बीच दोस्ताना बढ़ाने के प्रयास हुए, लेकिन एक पक्ष का मानना है कि जुआ-सट्टे का अवैध कारोबार आड़े आ गया और दोनों के बीच दोबारा खूनी संघर्ष शुरू हुआ।

    दानिश को घेरकर गोलियां बरसा दीं

    इसी का नतीजा है कि रूसी गैंग के लोगों ने शुक्रवार रात दानिश को घेरकर गोलियां बरसा दीं और अब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस अदावत की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब इलाके में वर्चस्व को लेकर दोनों परिवार आमने-सामने आए थे। उस दौर में रूसी खान के ताऊ हसीब खान की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर रूसी के दादा अज्जू मियां ने दानिश के परिवार वालों पर आरोप लगाए थे। हालांकि इस केस में वे न्यायालय से बरी हो गए थे। लेकिन यह मर्डर इस दुश्मनी की बुनियाद बना। इसके बाद बदले की आग पीढ़ी दर पीढ़ी सुलगती रही। बाप के दुश्मन बेटे के दुश्मन बने और फिर पोतों ने भी वही रास्ता चुन लिया। 2012 में दानिश के मौसेरे भाई शाहनवाज को रूसी और उसकी गैंग ने बेरहमी से पीटा था, जिसको लेकर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था।


    तीन महीने बाद दोबारा जानलेवा हमला किया

    बाद में राजनीमा करने के लिए दबाव बनाया और न करने पर तीन महीने बाद दोबारा जानलेवा हमला किया था। इसके बाद दोनों परिवारों और उनकी गैंग के बीच मारपीट के कई मामले बजरिया व ऐशबाग थाने तक पहुंचे। चार महीने पहले भी हुआ था दानिश पर हमले का प्रयास पुरानी अदावत को भुलाते हुए हिस्ट्रीशीटर बदमाश रूसी और बजरिया क्षेत्र के गुंडा दानिश खान ने आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ समय वे सफल भी रहे, लेकिन रूसी के जुआ-सट्टे का अवैध कारोबार बढ़ता गया तो दानिश उसके विरोध में उतर गया और कुछ समय बाद उसके जुआ का कारोबार बंद हो गया। चार महीने पहले इसी बात को लेकर रूसी गैंग के हथियारबंद बदमाशों ने दानिश को घेर लिया था।

    हालांकि तब वह जान बचाकर किसी तरह भागा। साथ ही उसकी मां अकीला ने बेटे को सुरक्षित रखने अगले ही दिन उसे तीन महीने तक नशामुक्ति केंद्र में रखा। लेकिन रूसी गैंग बदला लेने की ठान चुकी थी। और 21 नवंबर को जैसे ही वह नशा मुक्ति केंद्र से लौटा तो घेरकर मारने का प्लान बना। पिछले सप्ताह ही जेल से छूटने के बाद रूसी भोपाल से दिल्ली रवाना हो गया। उसने पूरा षड्यंत्र रचा और फिर उसके साथियों ने ईंटखेड़ी में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शराब दुकान के सामने हमला कर दिया।

    यह भी पढ़ें- ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं आई तो कंपनी पर लगा जुर्माना, भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

    दानिश का आरोप- गुर्राज और अमन भी हमले में थे शामिल

    हमले में घायल दानिश खान अस्पताल में भर्ती है। उसका कहना है कि जिन सात आरोपितों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, इसके अलावा हमले में ऐशबाग का बदमाश गुर्राज और अमन भी शामिल था। वे बजरिया क्षेत्र से ही उसकी कार का पीछा कर रहे थे। वहीं केस को कमजोर करने पत्नी रिमशा का नाम घसीट रहे हैं। दानिश की मां अकीला खान ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच दशकों की रंजिश है, लेकिन हमने कभी उन पर हमला नहीं किया, हर बार उन्होंने ही हमें मारा है। रूसी का अवैध जुआ-सट्टे का कारोबार चलता था, जिसका हम विरोध करते थे। इसी बात का बदला लेने रूसी बेटे की जान पर रूठा है।

    उधर घटना के बाद रूसी खान ने भी अपना वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। अब तक पांच गिरफ्तार, जांच में बढ़ सकते हैं आरोपित ईंटखेड़ी एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या का प्रयास दर्ज हुआ है। हमले में रूसी की मुख्य भूमिका सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपित सकलेन उर्फ सक्कू, शावेज और फरदीन समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद आरोपित बढ़ाए जा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.