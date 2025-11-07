वैभव श्रीधर, नईदुनिया भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में अभी तक दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा है लेकिन कमल नाथ भी बीच-बीच में अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हों या फिर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, दोनों दिग्विजय सिंह समर्थक हैं। वर्ष 2023 का विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की सक्रियता कम हुई थी लेकिन प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने उन्होंने फिर अपनी पकड़ और शक्ति दिखाई है।

अपने समर्थक जबलपुर (पूर्व) क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत दिलवा दी। इसमें कमल नाथ के सभी समर्थक विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी भूमिका रही। दिग्विजय सिंह भी परोक्ष रूप से कमल नाथ के साथ रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी उन्हें समर्थन मिला।

लगातार दो चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कमल नाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को बागडोर सौंपी थी। इसके बाद कमल नाथ ने स्वयं को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था। इससे उनके समर्थक भी हताश हो रहे थे। टीम के बिखरने का अंदेशा भी था। कुछ माह पूर्व छिंदवाड़ा में पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने पुत्र नकुल नाथ को आगे करके किसानों के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम कराकर सक्रियता का संदेश दिया। संगठन सृजन अभियान में समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनवाया तो युवा कांग्रेस के चुनाव में यश घनघोरिया के बहाने पूरी टीम को एकजुट किया।