मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्‍य प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने फिर कमल नाथ ने दिखाई ताकत

    दिग्विजय सिंह भी परोक्ष रूप से कमल नाथ के साथ रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी उन्हें समर्थन मिला। लगातार दो चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कमल नाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को बागडोर सौंपी थी। इसके बाद कमल नाथ ने स्वयं को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 05:45:48 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 05:50:29 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने फिर कमल नाथ ने दिखाई ताकत
    कमल नाथ।

    HighLights

    1. कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जितवाया
    2. इससे पहले ही पिछले माह भोपाल में कमल नाथ के आवास पर जुटे थे प्रदेशभर से समर्थक।
    3. इसमें कमल नाथ के सभी समर्थक विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका रही।

    वैभव श्रीधर, नईदुनिया भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में अभी तक दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा है लेकिन कमल नाथ भी बीच-बीच में अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हों या फिर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, दोनों दिग्विजय सिंह समर्थक हैं। वर्ष 2023 का विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की सक्रियता कम हुई थी लेकिन प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के बहाने उन्होंने फिर अपनी पकड़ और शक्ति दिखाई है।

    अपने समर्थक जबलपुर (पूर्व) क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत दिलवा दी। इसमें कमल नाथ के सभी समर्थक विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी भूमिका रही। दिग्विजय सिंह भी परोक्ष रूप से कमल नाथ के साथ रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी उन्हें समर्थन मिला।


    लगातार दो चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कमल नाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को बागडोर सौंपी थी। इसके बाद कमल नाथ ने स्वयं को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था। इससे उनके समर्थक भी हताश हो रहे थे। टीम के बिखरने का अंदेशा भी था।

    कुछ माह पूर्व छिंदवाड़ा में पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने पुत्र नकुल नाथ को आगे करके किसानों के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम कराकर सक्रियता का संदेश दिया। संगठन सृजन अभियान में समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनवाया तो युवा कांग्रेस के चुनाव में यश घनघोरिया के बहाने पूरी टीम को एकजुट किया।

    युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान में विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी जुटे, जिसका लाभ यह हुआ कि तीन लाख से अधिक मत प्राप्त करके यश पहले नंबर पर रहे। अब घोषणा के लिए केवल साक्षात्कार की औपचारिकता बाकी है। बता दें, यश को जिताकर संदेश देने की कार्ययोजना उसी समय बन गई थी जब सभी नेता कमल नाथ के भोपाल स्थित शासकीय आवास पर एकत्र हुए थे।

    इसमें सभी नेताओं ने कमल नाथ से फिर सक्रियता बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। नई टीम के लिए तालमेल की कमी उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नई टीम तैयार कर रहे हैं। उनके और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल की कमी भी साफ नजर आ रही है।

    ताजा मामला इंदौर का है, जहां शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए न केवल अपशब्द का प्रयोग किया बल्कि उनके कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के समय एक पूरा धड़ा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के विरोध में सड़क पर ही उतर आया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.