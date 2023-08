प्रोजेक्ट कैटेगरी में भी प्रदेश को मिले 10 अवॉर्ड#SmartCitiesMission #SCM pic.twitter.com/gPkYHHHDOv

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए स्मार्ट सिटी के नागरिकों और विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि यह अवार्ड मुख्यमंत्री चौहान के कुशल मार्गदर्शन में किए गए कार्यों के कारण मिले हैं। संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज मिशन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार कुणाल द्वारा 25 अगस्त को अवार्ड के परिणाम घोषित किए गए हैं।

Congratulations to Madhya Pradesh for receiving the ‘Best State Award’ at #ISACAwards2022!

Congratulations to Madhya Pradesh for receiving the 'Best State Award' at #ISACAwards2022!

7 cities of the state are developing multi-sectoral 779 projects worth ₹15,696 cr which are already providing Ease of Living to the citizens.

