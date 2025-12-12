नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के मार्चुरी परिसर में मिले नवजात शिशुओं के अधजले शवों ने एक गहरा रहस्य पैदा कर दिया है। पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि दोनों शिशु आठ महीने के प्रीमैच्योर थे और उनकी नाल नहीं कटी थी, जिससे यह साबित हुआ कि उनका जन्म घर पर ही हुआ था। डाक्टरों को आशंका है कि नवजातों को पहले कैरोसिन से जलाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि उनके शरीर से उसकी गंध आ रही थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्ट कारण नहीं हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चों की मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, जिससे पुलिस की गुत्थी और उलझ गई है। बीते बुधवार दोपहर को अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर में आग लगने के बाद जब टंकी की जांच की गई, तब नीले रंग के ड्रम में पन्नी में लिपटे दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले थे। पुलिस का मानना है कि दोनों की मौत गर्भ में ही हो चुकी थी, जिसके बाद बदनामी के डर से किसी बिन ब्याही मां या संबंधित व्यक्ति ने शवों को ठिकाने लगाने और जलाने का प्रयास किया।