    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Tue, 02 Jul 2019 04:14:10 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Jul 2019 04:14:10 AM (IST)
    वन-महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाएं पंचायतें और शिक्षण संस्थाएं : सिंघार

    मंडीदीप। नवदुनिया प्रतिनिधि

    प्रदेश को हरा-भरा बनाए रखने के लिये वन महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के लिए नजदीकी वनरोपणी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में 15 हजार से भी अधिक वन समितियाँ वनों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

    उक्त बात वनमंत्री उमंग सिंघार ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वनों और प्रकृति के प्रति जन-जागृति के उद्देश्य से यह महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हमें पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने में पूरा सहयोग देना होगा, तभी हम भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण की सौगत दे सकेंगे। वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन पर वन विपणियों से पौधे प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।


