भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। Jyotiraditya Scindia पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड़ में नहीं रहे। वे न तो राज्यसभा में जाने की दौड़ में हैं और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

सिंधिया ने यह बात भोपाल प्रवास के दौरान रविवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। सिंधिया रविवार को सेवादल के राष्ट्रीय विषारद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भोपाल आए थे।

Congress' Jyotiraditya Scindia on Deepika Padukone's JNU visit: I congratulate her for standing with truth. She has set an example of bravery by exercising her right of expression. Comments against her are not in lines with our country's ethos & should be condemned. pic.twitter.com/Cw0Hh1AjHK

— ANI (@ANI) January 12, 2020