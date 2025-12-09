Ladli Behna Yojna: आज लाड़ली बहनों के खातों में आएंगे 1857 करोड़ रुपये, CM मोहन यादव जारी करेंगे 31वीं किस्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र राजनगर के सती की मढ़िया में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। वह लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1857 करोड़ 62 लाख रुपये अंतरित करेंगे।

विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। जून 2023 में योजना के प्रारंभ होने से से नवंबर 2025 तक 30 किस्तों में लगातार राशि उनके खाते में डाली गई है। दिसंबर 2025 में 31वीं किस्त का भुगतान किया जा रहा है।