Minister Vijay Shah: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अब लाड़ली बहनों को दी धमकी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की ब्रीफिंग करने वाली सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवाद में आए मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री (कैबिनेट) विजय शाह ने अब लाड़ली बहनों को धमकी वाली बात कही है। रतलाम में शनिवार को सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित जिला विकास सलाहकार बोर्ड की बैठक में विजय शाह ने कहा कि अगर सरकार लाड़ली बहनों को करोड़ों रुपये दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए आना चाहिए। जो सम्मान करने नहीं आएंगी, उनकी जांच करा देंगे।
बता दें कि इसके पहले मध्य प्रदेश के विजय शाह ने गत मई में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित तौर पर आतंकवादियों की ‘बहन' बताया था। उनकी इस टिप्पणी का काफी विरोध हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर के निर्देश दिए। एफआइआर दर्ज हुई तो उसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार एसआइटी से मामले की जांच करा रही है। वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।
दरअसल, राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सम्मान का कार्यक्रम रतलाम में होना है। इसमें लाड़ली बहनों को भी बुलाया जाना है। बैठक में मंत्री विजय शाह ने कहा कि 1,500 रुपये के हिसाब से हम करोड़ों रुपये दे रहे हैं तो दो साल में एक बार तो मुख्यमंत्री का सम्मान बनता है। ढाई लाख में कम से कम पचास हजार तो आएं और नहीं तो जिनके ढाई-ढाई सौ बढ़ रहे हैं, उनकी जांच के बाद देखेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे।
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जब विवादित बयान दिया था, तब भाजपा संगठन ने उन्हें नसीहत दी थी। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताया लेकिन हंसते-हंसते। जून 2025 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पचमढ़ी में आयोजित सांसद-विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में किसी का भी नाम लिए बिना हिदायत दी थी कि एक बार गलती हो जाती है लेकिन दोबारा न हो।
मुझे जानकारी मिली थी कि अपात्र बहनों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। अनौपचारिक बैठक में मैंने पात्र बहनों को ही लाभ मिले, यह बात की थी। अपात्र बहनों के पैसे नहीं बढ़ेंगे, पात्र बहनों के बढ़ेंगे। भ्रम पैदा कर बयान तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे मन में या पार्टी की किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। -विजय शाह, मंत्री
पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। रही बात मंत्री विजय शाह की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके बयान को तोड़मरोड़ का प्रस्तुत किया गया है। -हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा मध्य प्रदेश
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री विजय शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन लाड़ली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए, वहां उन्हें मंत्री अपमानित कर रहे हैं। पहले देश की गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी और अब प्रदेश की माता बहनों को धमकी, यह भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। मुख्यमंत्री की चुप्पी इस पूरे अपमान पर मुहर लगाने जैसा है।