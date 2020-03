भोपाल। Madhya Pradesh Chief Minister : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम तय कर दिया था। पर खास बात ये है कि संगठन के दिग्गजों को भी इस बात की भनक तक नहीं थी। सोमवार को दोपहर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी सूचना सीधे शिवराज को दी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह व प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए विधायक दल के नेता का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी।

जैसे ही यह खबर मप्र में आई तो आग की तरह फैल गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय ने आनन-फानन में विधायक दल की बैठक की तैयारियां की गईं। शिवराज ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और संभावित शपथ के बारे में चर्चा की।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार ज्ञापित करना नहीं भूले वहीं देश में फैल रही कोरोना महामारी के बचाव को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने मध्‍यप्रदेश में भी सबको मिलकर इसका सामना करने का आह्वान किया।

Congratulations to Shri @ChouhanShivraj Ji on taking oath as CM of Madhya Pradesh. He is an able and experienced administrator who is extremely passionate about MP’s development.

Best wishes to him for taking the state to new heights of progress.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2020