भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। Madhya Pradesh Chief Minister मध्यप्रदेश में 15 महीने बाद फिर गठित हुई भाजपा सरकार के मुखिया के तौर पर शिवराज सिंह चौहान चुने गए। मध्यप्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले वह पहले नेता बन गए। प्रदेश में दो सप्ताह तक चले सत्ता संकट और संघर्ष के दौरान भोपाल से लेकर दिल्ली तक शिवराज की उल्लेखनीय भूमिका रही, इसलिए तमाम अटकलों को खारिज कर विधायक दल के स्वाभाविक नेता के रूप में उनका नाम आगे आया।

प्रदेश में सवा साल तक काबिज रही कांग्रेस की कमल नाथ सरकार को घेरने के लिए शिवराज लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में सक्रिय रहे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में जैसे ही कांग्रेस के 22 विधायकों में अपनी ही सरकार के विरोध में सुगबुगाहट शुरू की, भाजपा भी पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गई।

As a BJP worker, I'll work honestly for development of MP. But right now the aim is to stop spread of #COVID19. I've appealed to party workers to not celebrate the oath-taking ceremony¬ come out on streets. They should stay at home & pray for the newly formed govt: SS Chouhan https://t.co/8FhYqLMqXF pic.twitter.com/7esdGQhFWr

— ANI (@ANI) March 23, 2020