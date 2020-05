भोपाल Madhya Pradesh Exam Update : मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को राहत देते हुए जनरल प्रमोशन देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और कक्षा 10 के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं उन्होंने 12 वीं कक्षा की परीक्षाओं के संबंध में बताया कि बचे हुए पेपर 8 जून से 16 जून के बीच होंगे।

Govt has decided not to conduct the remaining exams for Class 10 of Madhya Pradesh Board of Secondary Education. Merit list of Class 10 will be announced based on the exams held. The pending exams of Class 12 will be held between June 8 & June 16: CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/D5G2VqApTS

— ANI (@ANI) May 16, 2020