    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को लिखा है। इसमें संतोष द्वारा आइएएस संवर्ग में आने के लिए किए गए फर्जीवाड़े का ब्यौरा दिया गया है।

    मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 12 दिसंबर को केंद्र को भेजे इस पत्र की आखिरी लाइन है- 'छह अक्टूबर 2020 के जिस दोषमुक्ति आदेश के आधार पर संतोष वर्मा की संनिष्ठा प्रमाणित की गई थी, वह विद्यमान नहीं है। ऐसे में उनकी आइएएस में पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति पर निर्णय लिया जाए।' उल्लेखनीय है कि संतोष वर्मा ने गत 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स के सम्मेलन में कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता...।


    इस असभ्य टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक और ब्राह्मण संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच संतोष का राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का कुछ वर्ष पुराना प्रकरण भी खुल गया। इसमें उन्होंने पदोन्नति पाने के लिए अपने ऊपर एक महिला द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के मामले में गलत न्यायालयी आदेश प्रस्तुत किए। इन मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जमानत पर हैं।

    मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शासन ने इसका अब संज्ञान लिया है। शासन ने केद्र को लिखे पत्र में एक-एक बिंदु बताए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है विभिन्न संगठनों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की है। संगठनों ने ज्ञापनों में कहा है कि उनके बोल से सामाजिक वैमनस्यता फैली है। इस तरह अब कार्रवाई केंद्र के पाले में है। हालांकि, राज्य सरकार ने संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की सीधी सिफारिश नहीं की है।

