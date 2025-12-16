भोपाल में साकार हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग जैसा महाराणा प्रताप लोक, चार एकड़ में सुनाई देगी मेवाड़ की वीरगाथा

सुशील पांडेय, नईदुनिया, भोपाल। राजधानी के तात्या टोपे नगर क्षेत्र में महाराणा प्रताप लोक बनकर तैयार है। करीब चार एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर को जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति के तौर पर बनाया गया है। यहां मेवाड़ के राजपूत शासकों खासकर महाराणा प्रताप की शौर्यगाथा को जीवंत किया जाएगा।

मप्र पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अभियंता बृजेश तिवारी ने बताया कि महाराणा प्रताप लोक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 20 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई इस परिसर में महाराणा प्रताप की 20 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें वे अपने प्रिय घोड़े चेतक पर आक्रमण की मुद्रा में बैठे हुए नजर आते हैं। मूर्तिकार नीरज अहिरवार ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। प्रतिमा का वजन 2.5 टन है और लागत करीब 35 लाख रुपये आई है।