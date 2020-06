Madhya Pradesh Live Updates News : 12वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होने जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले से ही विद्यार्थी पहुंचे। यहां थर्मल स्कैनर से उनका तापमान जांचने के बाद हाथों में सैनिटाइजर लगवाकर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया, 9 बजे से परीक्षा शुरू हुई। कोरोना वायरस के चलते इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस एक्टिव केसों की संख्या 2608 हैं, वहीं 6536 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 407 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट व अन्य खबरों के लिए पढ़ि‍ए यहां…

12वीं की परीक्षा के लिए विशेष सतर्कता

आज से शुरू होने जा रही 12वीं की परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइजर लगवाकर साफ करवाया गया। इसके साथ ही थर्मल स्कैनर से उनका तापमान भी देखा गया। परीक्षा कक्ष के अंदर छात्रों को एक-एक बेंच छोड़कर शारीरिक दूरी बनाकर रखा गया है। तस्वीर इंदौर के बाल विनय मंदिर परीक्षा केंद्र की है।

Bhopal: Class 12th examination of Madhya Pradesh Board of Secondary Education that were deferred due to the #CoronavirusPandemic, resumes today; Students are being allowed to enter inside examination centres after sanitizing their hands and getting their temperature checked. pic.twitter.com/y5T80zmnlW

— ANI (@ANI) June 9, 2020