Madhya Pradesh News : भोपाल, दिल्‍ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को देर शाम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अब मध्यप्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबियत खराब होने के चलते लिया गया है। वह इलाज के लिए पिछले कुछ समय से लखनऊ में हैं। हालांकि अब उनकी तबियत में सुधार है।

राजभवन ने इस संबंध में बयान जारी करके बताया कि डॉक्टर लालजी टंडन का इलाज लखनऊ में कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी डायबिटीज नियंत्रण में है। किडनी, लिवर और हार्ट की स्थिति में सुधार है। वह जल्द ही अपना कार्यप्रभार संभाल लेंगे। तब तक के लिए पटेल को मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

उल्‍लेखनीय है कि आनंदी बेन पहले भी मध्‍यप्रदेश की राज्‍यपाल रह चुकी हैं। उल्‍लेखनीय है कि मध्‍य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्‍तार जल्‍दी ही होने की संभावना है। ऐसे में अब आनंदी बेन पटेल ही नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगी।

President of India is pleased to appoint Anandiben Patel, Governor of Uttar Pradesh to discharge the functions of the Governor of Madhya Pradesh, in addition to her own duties, during the absence on leave of Lal Ji Tandon, Governor of Madhya Pradesh: Rashtrapati Bhawan (File pic) pic.twitter.com/xZZaGS2HxS

