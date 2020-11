Madhya Pradesh News: भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो। शहडोल के अस्पताल में छह बच्चों की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेकर हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आनन-फानन में बुलाई बैठक में अधिकारियों से कहा कि यदि चिकित्सक या स्टाफ दोषी पाए जाएं तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। बच्चों के इलाज में कहीं भी व्यवस्थाओं में कमी है तो उसे दूर किया जाए। जरूरी हो तो जबलपुर से चिकित्सा विशेषज्ञ भेजकर बच्चों का इलाज कराया जाए।

MP Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has taken cognizance of the infant deaths in Shahdol and has directed the health department to investigate into the matter and submit a report. Action to be taken against those found guilty: Madhya Pradesh CM's Office

(file pic) pic.twitter.com/PDysR7FjoP

— ANI (@ANI) November 30, 2020