Madhya Pradesh Politics: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्‍य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बजरंग सेना कांग्रेस को समर्थन देगी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसकी घोषणा की गई।

संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने उन्हें, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय और युवा इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही कहा कि प्रदेश का भविष्य खतरे में है। एक करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आप भले ही कमल नाथ और कांग्रेस का साथ मत देना पर सच्चाई का साथ अवश्य देना।

#WATCH | Madhya Pradesh Congress president Kamal Nath says, "They (Bajrang Sena workers) have supported Congress. They have supported the truth. They too can feel where is Madhya Pradesh being dragged to - be it corruption, unemployment or any other area. I congratulate and… pic.twitter.com/zP2NZAcZ7d

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 6, 2023