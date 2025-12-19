मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में अब घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, दलालों से मिलेगा छुटकारा, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

    Bhopal News: राजधानी वासियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे न ही किसी दलाल को रिश्वत देकर सर्टिफिकेट ब ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 07:38:54 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 07:38:54 PM (IST)
    भोपाल में अब घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, दलालों से मिलेगा छुटकारा, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
    भोपाल में अब घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट।

    HighLights

    1. अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, कार्यालय आने की जरूरत नहीं
    2. निगम आयुक्त ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा में दिए निर्देश
    3. 50 दिन में शिकायत निराकरण और राजस्व वसूली पर जोर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी वासियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे न ही किसी दलाल को रिश्वत देकर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब यह काम ऑनलाइन होगा । गुरुवार को आयोजित टीएल की बैठक के दौरान निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

    शहर के नागरिक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित व्यक्ति डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने आनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।


    50 दिन से ज्यादा कोई भी शिकायत लंबित न रहे

    बैठक के दौरान समय-सीमा की शिकायतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगमायुक्त अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 50 दिनों तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण कर उन्हें विलोपित कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- कटनी के विलायतकला-स्लीमनाबाद मार्ग पर ऑटो व लोडर आपस में भिड़े, एक की मौत, तीन गंभीर

    बड़े बकायादरों पर करें सख्ती

    राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने संपत्तिकर और बकाया करों की प्रभावी वसूली के निर्देश दिए, विशेष रूप से बड़े बकायादारों से सख्ती से कर वसूली करने को कहा। साथ ही लीज रेंट की राशि भी अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.