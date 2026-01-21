मेरी खबरें
    भोपाल के MBA छात्र ने मथुरा के होटल में लगाई फांसी, झांसी जाने की कहकर निकला था घर से

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 12:49:12 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 12:50:11 PM (IST)
    MBA छात्र ने मथुरा के होटल में लगाई फांसी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के अयोध्या नगर क्षेत्र में रहने वाले एमबीए छात्र ने मथुरा के होटल के कमरे में फांसी लगा ली। तीन दिन पहले वह झांसी जाने की बात का कहकर घर से निकला था, लेकिन जब वह नहीं पहुंचा तो स्वजन ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन जब युवक से बात नहीं हुई तो भोपाल जीआरपी थाने में शिकायत की थी।

    वहीं मंगलवार सुबह जब मथुरा के होटल के कमरे में युवक का शव मिला तो वहां की पुलिस ने शिनाख्तगी के बाद युवक के स्वजन को सूचना दी। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय कुशाग्र पांडेय अयोध्या नगर क्षेत्र में रहता था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और एमबीए की पढ़ाई कर रहा था।


    18 जनवरी को मथुरा के धौलीप्याऊ क्षेत्र में होटल कृष्णा पैराडाइज में कमरा लेकर ठहरा था।कुशाग्र ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे चेकआउट करने की बात कही थी, लेकिन जब दोपहर 12 बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो होटलकर्मियों को शंका हुई। उन्होंने कमरे के दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद होटलकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।

    कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा। छात्र का शव पंखे से गमछे के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की और शिनाख्तगी होने के बाद स्वजन को सूचना दी। स्वजन ने बताया कि छात्र घर से झांसी की कहकर निकला था। मथुरा वह कैसे और क्यों आया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

    कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि स्वजन ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन के सुपुर्द किया गया है। इधर भोपाल जीआरपी पुलिस का कहना है कि हमने दो दिन पहले ही जीरो पर गुमशुदगी कायमी कर अयोध्यानगर थाने में भेज दी थी।

