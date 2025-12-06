मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मेडिकल काउंसिलिंग: 7 दिसंबर को जारी होगा पहले राउंड का सीट अलाटमेंट

    दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया आठ दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर 2025 को शाम पांच बजे तक चलेगी। छात्रों को कहा गया है कि वे अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए तय समय सीमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 06:09:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 06:11:52 PM (IST)
    मेडिकल काउंसिलिंग: 7 दिसंबर को जारी होगा पहले राउंड का सीट अलाटमेंट
    मेडिकल काउंसिलिंग।

    HighLights

    1. 12 दिसंबर शाम पांच बजे तक है समय।
    2. आवंटित कॉलेजों में करनी होगी रिपोर्टिंग।
    3. अपग्रेडेशन का विकल्प भरना अनिवार्य।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग (डीएमई) के तहत चल रही मेडिकल काउंसिलिंग का पहला चरण का सीट आवंटन परिणाम सात दिसंबर को जारी किया जाएगा। जिन छात्रों को काॅलेज आवंटित होंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए पांच दिनों का समय दिया गया है।

    आठ से 12 दिसंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन सीट अलाटमेंट के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया आठ दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर 2025 को शाम पांच बजे तक चलेगी। छात्रों को कहा गया है कि वे अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए तय समय सीमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।


    अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना अनिवार्य

    काउंसिलिंग नियमनुसार, कॉलेज में प्रवेश लेते समय अभ्यर्थियों के लिए सेकंड राउंड के लिए ''अपग्रेडेशन'' का विकल्प (हां/नहीं) चुनना अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया कॉलेज स्तर पर 12 दिसंबर शाम छह बजे तक पूरी की जा सकती है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने लागिन के माध्यम से 12 दिसंबर की रात 11:59 बजे तक अपग्रेडेशन के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं।

    इस्तीफे पर नहीं लगेगा बान्ड

    छात्रों को यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई छात्र इस अवधि (आठ से 12 दिसंबर शाम पांच बजे तक) के दौरान अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देता है, तो उन पर ''सीट लिविंग बान्ड'' लागू नहीं होगा।

    चाॅइस लाॅकिंग का रखें ध्यान

    विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष नोट भी जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने चाइस फिलिंग में बदलाव किया है, उन्हें ओटीपी के माध्यम से अपनी चाइस लाक करना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी पूर्व में लाक की गई चाइस को ही आवंटन के लिए मान्य माना जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.