मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत बच्चेदानी में रक्तस्राव से हुई, स्वजन का आरोप- लिव इन पार्टनर कासिम ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के करोंद क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत का कारण पुलिस ने बच्चेदानी में रक्तस्राव बताया है। पुलिस को हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बनाई गई फुल पीएम रिपोर्ट मिल गई है। इसमें उसकी मौत का कारण बच्चेदानी में ट्यूब फटने से हुई इंटरनल ब्लीडिंग(आंतरिक रक्तस्राव) बताया गया है। वह गर्भवती थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस ने स्वजन के बयान लिए हैं। उन्होंने अपने बयानों में बेटी के प्रेमी और लिव इन पार्टनर कासिम पर मारपीट के आरोप दोहराए हैं।

पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया है। मारपीट करने या चोट पहुंचाने के साक्ष्य फिलहाल नहीं मिले हैं। मृतका के मोबाइल की भी फोरेंसिंक जांच कराई जा रही है। आरोपित के बारे में उसके पड़ोसियों और बस चालक से पूछताछ की जाएगी। उज्जैन में दोनों कहां-कहां रुके थे, उसका पूरा रूट मैप बनाया जा रहा है, ताकि तीन दिनों में उनका पूरा रूटीन स्पष्ट किया जा सके।