मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश सरकार खास अंदाज में मनाएगी देव प्रबोधिनी एकादशी, श्रीराम वन गमन पथ पर जलाए जाएंगे 3,51,111 दीप

    Dev Prabodhini Ekadashi: मध्य प्रदेश में श्रीराम वन गमन पथ के चिह्नित नौ स्थलों पर दीपोत्सव होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर एक नवंबर को 3,51,111 दीप जलाए जाएंगे। दीपों से श्रीरामचंद्र जी, माता सीता, मां नर्मदा, मां मंदाकिनी की दीप आराधना की जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 10:12:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 10:12:58 PM (IST)
    मध्य प्रदेश सरकार खास अंदाज में मनाएगी देव प्रबोधिनी एकादशी, श्रीराम वन गमन पथ पर जलाए जाएंगे 3,51,111 दीप
    अयोध्या की तरह ही होगा दीपोत्सव ( सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश में नौ स्थानों पर होगा दीपोत्सव
    2. MP में खास अंदाज में मनाएगी देव प्रबोधिनी एकादशी
    3. श्रीराम वन गमन पथ पर जलाए जाएंगे 3,51,111 दीप

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में श्रीराम वन गमन पथ के चिह्नित नौ स्थलों पर दीपोत्सव होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर एक नवंबर को 3,51,111 दीप जलाए जाएंगे। दीपों से श्रीरामचंद्र जी, माता सीता, मां नर्मदा, मां मंदाकिनी की दीप आराधना की जाएगी। दीप प्रज्वलन के साथ ही भक्ति संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा।

    भक्ति संगीत संध्या में भाग लेंगे कई बड़े कलाकार

    भक्ति संगीत संध्या में प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार भाग लेंगे। श्रीरामचंद्र वन गमन पथ न्यास द्वारा यह आयोजन चिह्नांकित जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से संयोजित किया जाएगा। न्यास द्वारा दीपोत्सव चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट-पंचवटी घाट, अमरकंटक के रामघाट, मैहर की आल्हा तलैया, नर्मदापुरम के सेठानी घाट, कटनी के कटायेघाट तालाब, पन्ना के धरम सागर तालाब, उमरिया के प्राचीन सगरा मंदिर में होगा।


    इसके अलावा शहडोल के सीतामढ़ी (गंधिया) में आयोजन पांच नवंबर को किया जाएगा। न्यास के सीईओ एनपी नामदेव ने बताया कि आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने वाला यह आयोजन जन-जन तक प्रभु श्रीरामंचद्र जी के आदर्शों को संप्रेषित करेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.