मध्य प्रदेश सरकार खास अंदाज में मनाएगी देव प्रबोधिनी एकादशी, श्रीराम वन गमन पथ पर जलाए जाएंगे 3,51,111 दीप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में श्रीराम वन गमन पथ के चिह्नित नौ स्थलों पर दीपोत्सव होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर एक नवंबर को 3,51,111 दीप जलाए जाएंगे। दीपों से श्रीरामचंद्र जी, माता सीता, मां नर्मदा, मां मंदाकिनी की दीप आराधना की जाएगी। दीप प्रज्वलन के साथ ही भक्ति संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा।

भक्ति संगीत संध्या में भाग लेंगे कई बड़े कलाकार भक्ति संगीत संध्या में प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार भाग लेंगे। श्रीरामचंद्र वन गमन पथ न्यास द्वारा यह आयोजन चिह्नांकित जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से संयोजित किया जाएगा। न्यास द्वारा दीपोत्सव चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट-पंचवटी घाट, अमरकंटक के रामघाट, मैहर की आल्हा तलैया, नर्मदापुरम के सेठानी घाट, कटनी के कटायेघाट तालाब, पन्ना के धरम सागर तालाब, उमरिया के प्राचीन सगरा मंदिर में होगा।