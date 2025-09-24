मेरी खबरें
    MP News: पुलिस मुख्यालय में फेस रिकग्नीशन सिस्टम से दर्ज होगी अटेंडेंस, समय पर नहीं आए तो कटेगा वेतन

    पुलिस मुख्यालय में लगभग 700 अधिकारी-कर्मचारी हैं। इनमें सबसे अधिक प्रशासन, सीआइडी शाखा में हैं। पुलिस मुख्यालय की कुछ शाखाएं भदभदा क्षेत्र में हैं। इनमें एसटीएफ, एटीएस, साइबर आदि शामिल हैं। यहां भी यही व्यवस्था प्रभावी की जाएगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 10:16:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 10:22:03 PM (IST)
    HighLights

    1. अब यहां 700 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के आने-जाने की हो सकेगी निगरानी।
    2. समय पर नहीं आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
    3. वेतन का निर्धारण भी उपस्थिति के आधार पर होगा। पालन ना करने पर वेतन कटना तय है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों के आने-जाने के समय की निगरानी के लिए फेस रिकग्नीशन सिस्टम लागू होगा। यानी मशीन में चेहरा दिखाने पर उपस्थिति दर्ज होगी। इसी से उपस्थिति मान्य की जाएगी। एक से दो माह के भीतर यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

    इसके लिए हर शाखा में मशीनें लगाई जाएंगी। समय पर नहीं आने-जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वेतन का निर्धारण भी इसी उपस्थिति के आधार पर होगा यानी समय पालन नहीं करने पर वेतन कटना तय है।

    बता दें, अधिकतर शासकीय विभागों में उपस्थित दर्ज करने के लिए सार्थक ऐप व्यवस्था लागू की गई है। इससे एंड्राइड मोबाइल पर सार्थक एप इंस्टाल कर उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इसमें अधिकारी-कर्मचारी की लोकेशन भी पता चलती है, पुलिस विभाग में उपस्थिति के लिए अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है।

    अब आरक्षक से लेकर हर स्तर के अधिकारी-कर्मचारी निगरानी के दायरे में आ सकेंगे। बता दें, पुलिस मुख्यालय में लगभग 700 अधिकारी-कर्मचारी हैं।

    इनमें सबसे अधिक प्रशासन, सीआइडी शाखा में हैं। पुलिस मुख्यालय की कुछ शाखाएं भदभदा क्षेत्र में हैं। इनमें एसटीएफ, एटीएस, साइबर आदि शामिल हैं। यहां भी यही व्यवस्था प्रभावी की जाएगी।

