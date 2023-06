MP News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। देश और प्रदेश में आज मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान हैं। ये आमजन के मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता कितने लोग समझते हैं। ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जाता है।

यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता सहित अन्य मुद्दों को उठाने की प्रतिक्रिया में कही।

#WATCH | Today the issues of the public are unemployment, corruption, inflation. How many people know about UCC (Uniform Civil Code)? Let them talk about their things, we will talk about our things: Madhya Pradesh Congress chief Kamal Nath on PM Modi's statement on UCC pic.twitter.com/JJk684jnSi

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2023