MP Politics: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे पास आ रहा है, वैसे-वैसे नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। मध्‍य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वर्गीय पिताजी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के 27 जून को भोपाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर यह टिप्पणी की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह अरुण यादव की स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इसे ओछी राजनीति बताते हुए पार्टी नेताओं से देश की जनता से माफी मांगने को कहा।

#WATCH | Bhopal | "Modi ji can come. His senior, if any, can come. Nadda ji is coming here anyway. Modi's father can also come here if he wants, we have no objection. But there is wind of favour for Congress in Madhya Pradesh, for change - we can see this clearly," says former… pic.twitter.com/eK1biTIXMt

