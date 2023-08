MP Politics: प्रियंका वाड्रा के खिलाफ इंदौर-भोपाल में एफआइआर, राष्ट्रीय स्तर पर गरमाई राजनीति

MP Politics भोपाल। मध्‍यप्रदेश के अधिकारियों द्वारा 50 प्रतिशत की मांग किए जाने वाला पत्र वायरल होने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा इस रीट्वीट करने के मामले में भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा, कमलनाथ, पूर्व मंत्री अरूण यादव और शोभा ओझा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हाे गई है।

दरअससल, इस मामले में कांग्रेस ने सख्‍त रूख अख्तियार करते हुए भाजपा सरकार पर पलटवार किया है और गंभी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे एफआईआर दर्ज होने से नहीं डरेंगे और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है।

किस नेता ने क्‍या कहा?

मध्‍य प्रदेश में इंसानों के साथ 50 प्रतिशत और भगवान के साथ 80 प्रतिशत का भ्रष्‍टाचार हो रहा है। महाकाल लोक में हमने 80 प्रतिशत का भ्रष्‍टाचार देखा, कारम डैम में भ्रष्‍टाचार देखा। वहां कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, क्‍या‍ेंकि उन्‍हे भाजपा नेताओं को 50 प्रतिशत देना पड़ता है। हमने पाेषण आहार, व्‍यापम और पटवारी भर्ती में घोटाला देखा। भाजपा कितनी भी एफआईआर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। -शोभा ओझा, कांग्रेस नेत्री

#WATCH | Indore: On FIR registered against Priyanka Gandhi Vadra, former CM Kamal Nath and others in Madhya Pradesh, Congress leader Shobha Ojha says, "Everyone knows about the corruption going on in the state...They (BJP) are pointing out those leaders of that party, who fought… https://t.co/FGc1q3HZAk pic.twitter.com/4pgHXwEaMl— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 13, 2023 मप्र भ्रष्‍टाचार का अड्डा बन गया है। 50 फिसदी कमीशनखोर सरकार प्रदेश में काम कर रही है। हम पहले भी इन भ्रष्‍ट लोगों से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। पहले हम गोरों से लड़े थे, अब हम मध्‍य प्रदेश के भ्रष्‍ट लोगों से लड़ने वाले हैं। -अरूण यादव, पूर्व मंत्री

#WATCH | Bhopal: On FIR registered against Priyanka Gandhi Vadra, former CM Kamal Nath and others in Madhya Pradesh, Congress leader Arun Yadav says, "50% commission govt is working in the state. We raised our voice against it. They have registered FIR against me, Priyanka Gandhi… pic.twitter.com/5uAV5mBOxV— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 13, 2023

जब ठेकेदार खुद लिखकर दे रहे हैं कि 50 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्‍या है। एफआ ईआर करने से सच्‍चाई थोड़ी छुप जाएगी। -भूपेश बघेल, मुख्‍यमंत्री, छग

इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं का ट्वीटर हैंडल करने वाले हैंडलर्स को भी कार्रवाई में शामिल किया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही है।

एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें धारा 469, 500 और 501 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पत्र लिखने वाले में ज्ञानेंद्र अवस्‍थी है, इनकी तस्‍दीक नहीं हो पाई है। इसके अलावा प्रियंका वाड्र्रा, जयराम रमेश, कमल नाथ, अरूण यादव और शोभा ओझा का नाम सामने आया है। जिनके ट्वीटर हैंडल से खबरें चलाई गई थी। यह ट्वीटर हैंडल चालने वालों को भी कार्रवाई में शामिल किया गया है। सभी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा औ पत्र की भी जांच होगी। -श्रुतकीर्ति सोमवंशी, डीसीपी, क्राइम ब्रांच

#WATCH | Bhopal: Yesterday this FIR was registered under sections 469, 500, and 501 of IPC. In this, the person who wrote the letter, Gyanendra Awasthi has not been identified yet, whether this person exists or is a fake identity. Besides him, Congress leaders Priyanka Gandhi,… pic.twitter.com/55rVz5ssXA— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 13, 2023









#UPDATE | A complaint against a person namely Gyanendra Awasthi was done stating that a fake letter has been made viral, mentioning the 50% commission. Some social media handles have made this letter viral. Gyanendra Awasthi along with Congress leaders Priyanka Gandhi, Kamal… pic.twitter.com/dtVrvX2Ezh— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 13, 2023

Posted By: Bharat Mandhanya