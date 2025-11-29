मेरी खबरें
    MP Weather Update: सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में बढ़ाई सिहरन, 10 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम

    MP Ka Mausam: उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जबकि, पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने से रात का तापमान सामान्य या उससे अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 07:30:37 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 08:53:42 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में दो दिन बाद न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। - फाइल फोटो

    1. मध्य प्रदेश में अभीअलग-अलग प्रकृति की हवाएं चल रही हैं।
    2. सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकार्ड हुआ।
    3. सबसे अधिक 31 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अलग-अलग प्रकृति की हवाएं चलने से कहीं रात का तापमान काफी कम तो कहीं सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, सर्द हवाएं चलने से गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मालवा क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार की रात सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकार्ड हुआ।

    मध्य प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 31 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है।


    यहां चक्रवाती तूफान

    मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक चक्रवाती तूफान दित्वाह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। रविवार सुबह तक इसके उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है।

    यह भी पढ़ें : उत्तर भारत में कंपकंपाती ठंड का कहर, चक्रवात 'दितवाह' की आहट से बढ़ी चिंता; कई राज्यों के लिए अलर्ट

    पश्चिमी क्षेत्र में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा

    इन मौसम प्रणालियों के चलते प्रदेश में अलग-अलग प्रकृति की हवाएं चल रही हैं। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जबकि, पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने से रात का तापमान सामान्य या उससे अधिक बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है।

