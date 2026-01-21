MP Weather Update: प्रदेश में आज से छाने लगेंगे बादल, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में घने कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के बुधवार रात से उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बादल छाने की संभावना है। इससे रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है। उधर मंगलवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 5.9 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। ग्वालियर में हल्का कोहरा रहा। दिन का सबसे अधिक 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में रिकॉर्ड हुआ।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल एवं एवं उसके आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है। उत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 241 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। बुधवार रात से एक नए प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।