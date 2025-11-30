MP Weather Update: मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, भोपाल में सात दिन बाद फिर चली शीतलहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सर्द हवाओं ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सिहरन बढ़ा दी है। जिसके चलते रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो-तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। शनिवार रात का सबसे कम 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड किया गया।

भोपाल में सात दिन बाद फिर शीतलहर का प्रभाव रहा। इसके पहले आठ से 21 नवंबर तक भोपाल में लगातार शीतलहर चली थी। 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 29.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया।