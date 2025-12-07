MP Weather Update: भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल और सिवनी में आज शीतलहर के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सिहरन बढ़ा दी है। शनिवार को रात का सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज किया गया। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा। इंदौर और सिवनी जिले में तीव्र शीतलहर रही।

पूरे प्रदेश में दिन का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। नरसिंहपुर और बैतूल में शीतल दिन रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने से मौसम शुष्क बना हुआ है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ और गिरावट होने के आसार हैं।

भोपाल-इंदौर में शीतलहर की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ ईरान और अफगानिस्तान के मध्य में द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जिस कारण मौसम पूरी तरह शुष्क है। रविवार को भी भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल, सिवनी जिले में शीतलहर चलने की संभावना है।

दो-तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण में नमी काफी कम रहने से आसमान साफ है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने लगी है। अभी दो-तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ और शहर भी शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं।