MP Weather Update: प्रदेश में उत्तरी ठंडी हवाओं का असर, मौसम में उतार-चढ़ाव जारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। शुक्रवार को जहां खंडवा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, वहीं रीवा सबसे ठंडा दर्ज किया गया। खंडवा में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रीवा का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में उत्तरी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम है। इसी कारण दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक प्रदेश में आसमान पूरी तरह साफ है और मौसम शुष्क बना हुआ है। फिलहाल ऐसा कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है, जो बड़े बदलाव का कारण बने।

हालांकि उत्तर पंजाब पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जिसका कुछ असर उत्तर-पश्चिम यूपी पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी पवनों में ट्रफ के रूप में सक्रिय है।

प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) भोपाल 25.0 8.2 इंदौर 24.8 11.0 ग्वालियर 25.6 7.5 जबलपुर 25.3 9.9

24 घंटे तक ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पंजाब में बने पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल 24 घंटे में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है।

गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को राजधानी भोपाल में रात का तापमान गिरा, जबकि इंदौर में दिन का तापमान नीचे आया । ग्वालियर में दिन और रात, दोनों तापमान में गिरावट दर्ज हुई । जबलपुर में भी रात का पारा कम रहा।