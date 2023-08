MP Weather Update : भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। पश्चिम बंगाल और उससे लगे झारखंड पर गहरा अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी गोरखपुर से होकर जा रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन दो मौसम प्रणालियों के कारण लगातार आ रही नमी के कारण गुरुवार-शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर एवं सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है।

India Meteorological Department (IMD) issues Red Alert for Madhya Pradesh, saying that the state is likely to get Heavy to Very Heavy with Extremely heavy rainfall on 3rd August with East Madhya Pradesh likely to get Extremely heavy rainfall on 2nd August as well. pic.twitter.com/Fg6wAWVDZF

