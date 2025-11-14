Cold Wave in MP: मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और राजगढ़ में कड़ाके की ठंड, अब मिल सकती है थोड़ी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम पूरी तरह शुष्क रहने और लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण मध्य प्रदेश में ठंड बरकरार है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में तीव्र शीतलहर एवं सीहोर, शाजापुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर एवं शिवपुरी में शीतलहर का प्रभाव रहा। रात का सबसे कम 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया।

नौ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 31 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उसके बाद ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।

रात का तापमान सामान्य से कम

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास चक्रवात के रूप में बना है। मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि वातावरण में नमी काफी कम है। हवाओं का रुख भी उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से पूरे प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है।

हवाओं का रुख बदलने से मिलेगी राहत

इस तरह की स्थिति अभी तीन दिनों तक और बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि आसमान एक दम साफ और आसपास के राज्यों में भी ठंड बढ़ने से प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से काफी कम बना हुआ है। दो दिन बाद हवाओं का रुख बदलकर पूर्वी होने से ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।