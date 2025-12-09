भोपाल में BJP मंत्री प्रतिमा बागरी के आवास में घुसे कांग्रेस कार्यकर्ता, नेम प्लेट पर कालिख पोती; इस्तीफे की मांग तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी भोपाल में मंगलवार दोपहर नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के 74 बंगले स्थित शासकीय आवास पर राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई, जब युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अचानक भीतर घुस गए।

प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोतते हुए जमकर नारेबाजी की और मंत्री प्रतिमा बागरी के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। विरोध की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस शुरुआती समय में सक्रिय नजर नहीं आई, जिसका फायदा उठाकर कार्यकर्ता बंगले तक पहुंचने में सफल रहे।