MP के मेडिकल कॉलेज में 'मुन्नाभाई' कांड... फोटो ने खोली पोल, 20 हजार के लालच में पकड़ाई डमी कैंडिडेट सानिया अली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में बीते मंगलवार को नर्सिंग परीक्षा की शुचिता उस वक्त तार-तार हो गई, जब एक छात्रा की जगह दूसरी युवती परीक्षा देते रंगे हाथों पकड़ी गई। चंद रुपयों के लालच में ''मुन्नाभाई'' स्टाइल में किए जा रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब पर्यवेक्षक ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

आधार कार्ड के फोटो ने खोली पोल जानकारी के अनुसार, जीएमसी में नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जा रही थी। मूल छात्रा अनु कुमारी को इस परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उसकी जगह अशोका गार्डन निवासी सानिया अली परीक्षा देने पहुंच गई। परीक्षा हाल में जब पर्यवेक्षक ने परीक्षार्थियों का सत्यापन शुरू किया तो सानिया के पास मौजूद अनु कुमारी के आधार कार्ड और सानिया के चेहरे में अंतर नजर आया। सख्ती से पूछताछ करने पर सानिया घबरा गई और फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कॉलेज प्रतिनिधि राधिका जय नारायण ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया।