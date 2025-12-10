मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के मेडिकल कॉलेज में 'मुन्नाभाई' कांड... फोटो ने खोली पोल, 20 हजार के लालच में पकड़ाई डमी कैंडिडेट सानिया अली

    मंगलवार को नर्सिंग परीक्षा की शुचिता उस वक्त तार-तार हो गई, जब एक छात्रा की जगह दूसरी युवती परीक्षा देते रंगे हाथों पकड़ी गई। चंद रुपयों के लालच में ''मुन्नाभाई'' स्टाइल में किए जा रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब पर्यवेक्षक ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 08:21:20 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 08:21:20 PM (IST)
    MP के मेडिकल कॉलेज में 'मुन्नाभाई' कांड... फोटो ने खोली पोल, 20 हजार के लालच में पकड़ाई डमी कैंडिडेट सानिया अली
    MP के मेडिकल कॉलेज में 'मुन्नाभाई' कांड...

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में बीते मंगलवार को नर्सिंग परीक्षा की शुचिता उस वक्त तार-तार हो गई, जब एक छात्रा की जगह दूसरी युवती परीक्षा देते रंगे हाथों पकड़ी गई। चंद रुपयों के लालच में ''मुन्नाभाई'' स्टाइल में किए जा रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब पर्यवेक्षक ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

    आधार कार्ड के फोटो ने खोली पोल

    जानकारी के अनुसार, जीएमसी में नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जा रही थी। मूल छात्रा अनु कुमारी को इस परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उसकी जगह अशोका गार्डन निवासी सानिया अली परीक्षा देने पहुंच गई। परीक्षा हाल में जब पर्यवेक्षक ने परीक्षार्थियों का सत्यापन शुरू किया तो सानिया के पास मौजूद अनु कुमारी के आधार कार्ड और सानिया के चेहरे में अंतर नजर आया। सख्ती से पूछताछ करने पर सानिया घबरा गई और फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कॉलेज प्रतिनिधि राधिका जय नारायण ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया।


    20 हजार रुपये में बिका ईमान

    पुलिस पूछताछ में सानिया ने बताया कि वह असली परीक्षार्थी अनु कुमारी को जानती तक नहीं है। उसे उसके मौसेरे भाई गनी ने 20 हजार रुपये का लालच देकर डमी कैंडिडेट बनने के लिए तैयार किया था। कोहेफिजा पुलिस ने सानिया अली, अनु कुमारी और मास्टरमाइंड गनी के खिलाफ धोखाधड़ी व मप्र परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि गनी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या यह कोई संगठित गिरोह है या व्यक्तिगत स्तर पर किया गया अपराध। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

    इसे भी पढ़ें... CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव: यह गलती करने पर सही जवाब के भी कटेंगे मार्क्स, जानें नया पैटर्न

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.