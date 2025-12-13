National Lok Adalat: बीमारी छुपाने के आधार पर खारिज हुआ था दावा, कानूनी पचड़े से बचने के लिए किया समझौता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नेशनल लोक अदालत में शनिवार को बीमा क्षेत्र से जुड़ा प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा समझौता हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-1 में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और उपभोक्ता के बीच 1 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपये का आपसी समझौता संपन्न हुआ।

आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि यह राशि पांच दिनों के भीतर नामिनी प्रदीप कुमार के खाते में जमा कराई जाए। मामला खजूरीकलां निवासी प्रदीप कुमार भोयर से जुड़ा है, जिन्होंने अपने दिवंगत भाई राजेश कुमार की तीन जीवन बीमा पालिसियों को लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

राजेश कुमार ने अपने जीवनकाल में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से तीन पालिसियां ली थीं, जिनकी कुल बीमित राशि लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपये थी। उनकी मृत्यु के बाद नामिनी प्रदीप कुमार ने बीमा दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि पालिसी लेते समय लिवर संबंधी बीमारी की जानकारी छुपाई गई थी। क्लेम निरस्त होने के बाद प्रदीप कुमार ने तीनों पालिसियों के अनुसार अलग-अलग शिकायतें अप्रैल माह में जिला उपभोक्ता आयोग में दायर की थीं। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से आपसी समझौते का प्रस्ताव रखा गया।