    भोपाल-इंदौर हाईवे पर 31 करोड़ रुपये का नया फ्लाईओवर, सिंहस्थ से पहले बनकर तैयार होगा

    Bhopal Indore Highway: भोपाल इंदौर हाईवे पर नया फ्लाईओवर बनने से इंदौर जाने वालों को खजुरी स्थित 11 मील जंक्शन की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। छह लेन के इस फ्लाईओवर की लंबाई 850 मीटर होगी। इसकी वजह से भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल की ओर आ रहे वाहनों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:16:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:26:43 AM (IST)
    भोपाल-इंदौर हाईवे पर 31 करोड़ रुपये का नया फ्लाईओवर, सिंहस्थ से पहले बनकर तैयार होगा
    भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल की ओर आ रहे वाहनों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी।

    HighLights

    1. इंदौर-भोपाल मुख्य मार्ग पर यातायात को विभाजित करने में मदद मिलेगी।
    2. इसके साथ ही इस सड़क पर हो रहे हादसे भी नियंत्रित होंगे।
    3. बाइपास से आने वाले वाहन सर्विस रोड से होकर मुख्य सड़क पर पहुंचेंगे।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर के सबसे प्रमुख सड़क जंक्शन को सुरक्षित करने की योजना ने महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा कर लिया है। भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर यह छह लेन का नया फ्लाईओवर है, जिसका निर्माण 31 करोड़ रुपयों की लागत से होगा। इसके बन जाने से भोपाल से इंदौर जाने वालों को खजुरी स्थित 11 मील जंक्शन की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और क्षेत्रीय भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुधवार को इस परियोजना के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

    इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार में सबका साथ-सबका विकास के तहत पूरे भोपाल में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत यह फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के पहले तैयार हो जाएगा। ऐसे में इंदौर-भोपाल मुख्य मार्ग पर बढ़ते यातायात को विभाजित करने में मदद मिलेगी और इस सड़क पर हो रहे हादसे भी नियंत्रित होंगे।


    18 महीने में निर्माण का लक्ष्य

    अधिकारियों ने बताया कि छह लेन के इस फ्लाईओवर की लंबाई 850 मीटर होगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को मिली है। यह एजेंसी 18 महीने में निर्माण पूरा करने की लक्ष्य लेकर चल रही है। फ्लाईओवर के साथ उसपर पथप्रकाश व्यवस्था और सर्विस लेन भी बनाई जाएगी ताकि आवागमन सुगम बना रहे।

    भोपाल बाइपास को बाइपास करेगा

    खजूरी स्थित 11 मील तिराहे पर भोपाल बायपास व भोपाल इंदौर राजमार्ग आपस में जुड़ते हैं। इस तिराहे से औसतन दो लाख वाहन रोज गुजरते हैं। इसकी वजह से इस चौराहे पर अक्सर जाम लग जाता है। नया फ्लाईओवर जंक्शन से करीब 400 मीटर पहले शुरू होगा।

    जंक्शन तिराहे के ऊपर से गुजरकर यह खजुरी के पास उतरेगा। इसकी वजह से भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल की ओर आ रहे वाहनों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। बाइपास से आने वाले वाहन सर्विस रोड से होकर मुख्य सड़क पर पहुंचेंगे।

    • 850 मीटर लंबा होगा फ्लाईओवर

    • 6 लेन का होगा

    • 31 करोड़ रुपयों में बनेगा

    • 18 महीने में पूरा होगा

    • 3 लाख लोग रोजाना गुजरेंगे

