तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के फेरबदल पर नाराज हुए प्रभारी मंत्री

- कलेक्टर को दी समझाइश, बिना अनुमति के नहीं करें फेरबदल

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथौड़े ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के प्रभारों में फेरबदल कर दिया था, लेकिन यह फेरबदल प्रभारी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह से बिना पूछे किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को कलेक्टर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने समझाइश दी है कि तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के फेरबदल करने के मामले में प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लिया जाना था। इधर, कलेक्टर ने उन्हें बताया कि ऐसे राजस्व निरीक्षक जिन्हें शक्तियां देकर प्रभारी नायब तहसीलदार बनाया गया था, उनके रिवर्ट होने के कारण तहसीलों व नजूल सर्कलों में पद खाली हो गए थे, इसलिए फेरबदल कर सभी पदों को भर दिया गया है। इससे नजूल सर्कलों का ही नहीं बल्कि तहसीलों में भी कामकाज सुचारू रूप से हो सके।