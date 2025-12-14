भोपाल में फिल्मी स्टाइल में गैंगवार, गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया तो एक बदमाश ने दूसरे पर दागी गोलियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गैंग में शामिल होने के दबाव बनाने पर कुख्यात बदमाश रूसी खान और उसकी साथियों ने ईंटखेड़ी में फिल्मी स्टाइल में रेलवे के ठेकेदार और उसके परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने सरेराह उसकी कार रोकी और एक ने कट्टे से तड़ातड़ गोलयां दाग दीं, जिसमें से एक गोली दानिश के पेट और दूसरी पैर में लगी।

वहीं उसके साथ कार में बैठी महिला मित्र और बहन पर भी चाकू से हमला किया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर हैं। घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। ईंटखेड़ी पुलिस ने रूसी, शन्नू खान, जुबैर, फरदीन, शावेज समेत सात लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस ने कुछ आरोपितों को अभी हिरासत में लिया है।