भोपाल में फिल्मी स्टाइल में गैंगवार, गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया तो एक बदमाश ने दूसरे पर दागी गोलियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गैंग में शामिल होने के दबाव बनाने पर कुख्यात बदमाश रूसी खान और उसकी साथियों ने ईंटखेड़ी में फिल्मी स्टाइल में रेलवे के ठेकेदार और उसके परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने सरेराह उसकी कार रोकी और एक ने कट्टे से तड़ातड़ गोलयां दाग दीं, जिसमें से एक गोली दानिश के पेट और दूसरी पैर में लगी।
वहीं उसके साथ कार में बैठी महिला मित्र और बहन पर भी चाकू से हमला किया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर हैं। घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। ईंटखेड़ी पुलिस ने रूसी, शन्नू खान, जुबैर, फरदीन, शावेज समेत सात लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस ने कुछ आरोपितों को अभी हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय दानिश अली बजरिया क्षेत्र में रहता है और रेलवे में पार्सल ठेकेदारी करता है। उसके विरूद्ध करीब 20 आपराधिक केस भी दर्ज हैं। उसी क्षेत्र में रहने वाले रुसी खान नामक युवक से उसका पुराना विवाद था। दोनों के बीच बजरिया क्षेत्र में हत्या के प्रयास का केस भी चल रहा है, जिसमें रूसी आरोपी है। रुसी को उस मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, जिसके बाद वह इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट गया है। पिछले दिनों ही वह जेल से छूटकर आया था।
रूसी बजरिया क्षेत्र में स्नूकर गैंग चलाता है। जहां दानिश गुरुवार को उससे मिलने गया था। उसने वहां रूसी और उसके साथियों को गैंग में आने को कहा और ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद ही उसने और उसके साथियों ने शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे दानिश अपनी महिला मित्र रिमशा, बहन और बच्चों के साथ ईंटखेड़ी इलाके के एक गार्डन में हुए रिसेप्शन से लौट रहा था।
रास्ते में ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में ही बदमाश रूसी और उसके साथियों ने दानिश की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोक लिया और फायरिंग शुरू कर दी। एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी और गैंग में विवाद चल रहा था। आरोपितों की तलाश जारी है।