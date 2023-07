भोपाल। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्‍ट्र में हुए घटनाक्रम पर कहा कि महाराष्‍ट्र में विपक्ष लगभग समाप्‍त हो गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह करमो का परिणाम है। उन्‍होंने कहा कि अब श‍िवसेना के बाद अब एनसीपी भी गई। देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है। श्री चौहान ने देश में भाजपा के खिलाफ बन रहे गठबंधन को ठगबंधन बताया है। उनका कहना है कि अलग अलग भ्रष्‍टाचार करने वाले बेइमानी करने वाले समान स्‍वार्थ वाले इस तरह का गठबंधन बनाते है। इस तरह का गठबंधन बेमेल होता है और जो अच्‍छे होते है वे बैचेन हो जाते है। इसमें कुछ ऐसे भी होते है जो राष्‍ट्रहित में कड़े फैसले को मजबूर हो जाते है।

#WATCH | On Maharashtra political situation, MP CM Shivraj Singh Chouhan says "Now there is no opposition in Maharashtra, first Shiv Sena and now NCP. The country is standing with PM Modi now. The coalition govt in Bihar is not 'gathbandhan' it is 'thagbandhan'," pic.twitter.com/95C6csxX5r

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 3, 2023