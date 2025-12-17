CLAT 2026 Result: भोपाल के पार्थ जेधे की ऑल इंडिया 11वीं रैंक, इशिता शीतलानी 115 वें स्थान पर

मेरी खबरें
    कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) का परिणाम मंगलवार की रात को जारी कर दिया गया। भोपाल के पार्थ जेधे 11वीं रैंक हासिल कर सिटी टॉपर बने हैं। वहीं इशिता श ...और पढ़ें

    By Sushil PandeyEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 07:38:44 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 08:07:34 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: देश के 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कांसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट 2026) का परिणाम मंगलवार की रात को जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल कर पार्थ जेधे भोपाल सिटी टॉपर बने हैं।

    वहीं इशिता शीतलानी ने एआईआर 115, अक्षत पाठक ने 116, अरवा कुरैशी 160 और ध्रुव सिंह ने 216वीं रैंक हासिल की है। क्लैट सात दिसंबर को चार केंद्रों में हुआ था। इसमें भोपाल से करीब 1600 विद्यार्थी बैठे थे। नवदुनिया से चर्चा में सफल विद्यार्थियों ने परिश्रम और निरंतरता को सफलता का मूल मंत्र बताया।


    पार्थ जेधे के पिता किसान, मां टीचर

    क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 11 लाने वाले पार्थ जेधे ने नईदुनिया से चर्चा के दौरान अपनी परीक्षा की तैयारी और उसे लेकर अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस साल मैं 12वीं कक्षा में हूं, मैंने 11वीं से क्लैट की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। मुझे लॉयर बनना है, इसलिए क्लैट को चुना। पापा सचिन जेधे किसान हैं और मम्मी शुभम जेधे टीचर हैं।

    बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एनएलएसआइयू, बेंगलुरु में प्रवेश लेना उनकी प्राथमिकता है। क्लैट की तैयारी में उन्होंने अंग्रेजी और गणित में फोकस किया, इसके बाद जीके पर जोर रहा। परीक्षा के दौरान कोचिंग और स्कूल के अतिरिक्त सात से आठ घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की।

    क्लैट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि एनालिटिकल रीजनिंग विषय पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि इस विषय से संबंधित सवाल इस बार सबसे ज्यादा पूछे गए।

    पार्थ जेधे, AIR 11

    इशिता को कॉरपोरेट लॉयर बनना है

    इसके साथ ही क्लैट 2026 में AIR 115 स्थान प्राप्त करने वाली इशिता शीतलानी ने इसी साल 12 वीं कक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि मैंने क्लैट के लिए इस साल ड्राप लिया था। मेरा यह दूसरा प्रयास है। क्लैट की तैयारी 11वीं से आरंभ कर दी थी। नंबर मेरे अनुमान से कम आए हैं। मुझे और अच्छी रैंक की उम्मीद थी।

    इशिता के पिता जीतेंद्र शीतलानी बिजनेसमेन हैं और मम्मी हर्षित शीतलानी होम मेकर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में कई सफल वकील हैं, जिनसे मुझे कॉरपोरेट लॉयर बनने की प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने बताया नालसार, हैदराबाद में प्रवेश लेना उनकी प्राथमिकता है।

    क्लैट की तैयारी के लिए चार से पांच घंटे रोजना पढ़ाई करती थी। सबसे कठिन क्रिटिकल रीजनिंग विषय लगा, जिसके लिए रोजाना 40 मिनट का समय दिया। मेंटर आलोक पांडेय से काफी मदद मिली।

    -इशिता शीतलानी, AIR 115

