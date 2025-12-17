CLAT 2026 Result: भोपाल के पार्थ जेधे की ऑल इंडिया 11वीं रैंक, इशिता शीतलानी 115 वें स्थान पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: देश के 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कांसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट 2026) का परिणाम मंगलवार की रात को जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल कर पार्थ जेधे भोपाल सिटी टॉपर बने हैं।

वहीं इशिता शीतलानी ने एआईआर 115, अक्षत पाठक ने 116, अरवा कुरैशी 160 और ध्रुव सिंह ने 216वीं रैंक हासिल की है। क्लैट सात दिसंबर को चार केंद्रों में हुआ था। इसमें भोपाल से करीब 1600 विद्यार्थी बैठे थे। नवदुनिया से चर्चा में सफल विद्यार्थियों ने परिश्रम और निरंतरता को सफलता का मूल मंत्र बताया।

पार्थ जेधे के पिता किसान, मां टीचर क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 11 लाने वाले पार्थ जेधे ने नईदुनिया से चर्चा के दौरान अपनी परीक्षा की तैयारी और उसे लेकर अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस साल मैं 12वीं कक्षा में हूं, मैंने 11वीं से क्लैट की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। मुझे लॉयर बनना है, इसलिए क्लैट को चुना। पापा सचिन जेधे किसान हैं और मम्मी शुभम जेधे टीचर हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एनएलएसआइयू, बेंगलुरु में प्रवेश लेना उनकी प्राथमिकता है। क्लैट की तैयारी में उन्होंने अंग्रेजी और गणित में फोकस किया, इसके बाद जीके पर जोर रहा। परीक्षा के दौरान कोचिंग और स्कूल के अतिरिक्त सात से आठ घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की।