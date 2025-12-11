मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 10:43:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 10:43:37 PM (IST)
    जुड़वा थे शिशु, नहीं कटी थी नाल... हमीदिया अस्पताल में अधजले शव मिलने मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया
    हमीदिया अस्पताल में अधजले शव मिलने मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चूरी के सामने मिले जुड़वा नवजात शिशुओं के अधजले शवों की पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट आ गई है, लेकिन यह मामला और भी उलझ गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों के हवाले से शिशुओं की मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। यह जानकारी मामले में जांच कर रही कोहेफिजा पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी करती है।

    नवजात का शव बुरी तरह जला हुआ था

    बीते बुधवार दोपहर को हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चूरी के सामने एक पन्नी में लिपटे हुए दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले थे। दोनों शिशु जुड़वा थे और हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी नाल नहीं काटी गई थी। एक नवजात का शव बुरी तरह जला हुआ था, जबकि दूसरे पर भी जले होने के निशान थे। मर्चूरी कर्मचारियों की सूचना पर कोहेफिजा पुलिस ने शवों को जब्त कर लिया था।


    शवों को जलाने की कोशिश

    कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि नवजात शिशुओं की पीएम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन मृत्यु का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि या तो किसी ने अवैध रूप से प्रसव कराने के बाद शिशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर शवों को जलाने की कोशिश की गई या फिर अस्पताल से जुड़े किसी कर्मचारी ने प्रसव के बाद उनका अवैध निपटान करने का प्रयास किया।

    दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी

    पुलिस घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमीदिया अस्पताल में हाल में हुए बच्चों के जन्म से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है ताकि शिशुओं के माता-पिता तक पहुंचा जा सके। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

