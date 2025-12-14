भाई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जवाब से पार्टी नेता संतुष्ट नहीं, स्पष्टीकरण मांगा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए भाई अनिल बागरी के मामले में मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय तलब की गईं। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने इस मामले में राज्य मंत्री बागरी करीब आधे घंटे तक चर्चा की। इसके बाद हितानंद ने अलग से बातचीत की और जवाब मांगा।

मामले में प्रतिमा बागरी ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और कहा कि भाई के कृत्य से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन भाजपा संगठन उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। पार्टी संगठन ने कहा कि आपके घर में ही इतना कुछ चलता रहा और आपको जानकारी क्यों नहीं लगी। पार्टी संगठन ने बागरी से भाई की गिरफ्तारी पर स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी नेताओं ने कहा मीडिया के साथ आपकी बातचीत में अहंकार झलक रहा था, जनसेवक का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए।