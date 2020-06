Petrol Diesel Price in Madhya Pradesh : भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि एक जून से लेकर 12 जून के बीच पेट्रोल 3.42 रुपए तो डीजल 3.25 रुपए लीटर महंगा हो गया। जनता को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि 12 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो गई। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपए बढ़ाने का निर्णय ले लिया। इस तरह भोपाल में पेट्रोल 82. 64 रुपए और डीजल करीब 73.14 रुपए लीटर बिक रहा है। इस वृद्धि के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना काल में हुई राजस्व की क्षति की भरपाई इससे हो जाएगी। एक जून से छह जून तक तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी और घटोतरी होती रही। लेकिन छह जून के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है।

बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में भोपाल में पेट्रोल 77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर के आसपास ही बिका। शुक्रवार को इनकी कीमत क्रमशः 81.01 रुपए प्रति लीटर और 71.56 रुपए प्रति लीटर रही है। सिर्फ इन्हीं महीनों की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत में 10 डॉलर की गिरावट होने पर ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमत में 7 डॉलर की वृद्धि हुई तो पेट्रोल 3.42 और डीजल 3.25 रुपए तक महंगा हो गया। बता दें कि पेट्रोल-डीजल में हो रही इस वृद्धि का असर सब्जी, किराना सहित अन्य परिवहन करने वाली वस्तुओं पर पड़ेगा।

Madhya Pradesh govt revises the price of petrol & diesel in state. With the levying of Corona tax of Re 1, price of petrol increases to Rs 82.64/litre & diesel to Rs 73.14/litre. The revised prices came into effect from 12 am of June 13, 2020. Visuals from a fuel pump in Bhopal. pic.twitter.com/2yzqHdl05F

