    हवाई फायरिंग से बच्ची की मौत के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, रिटायर्ड DSP के घर लटका मिला ताला

    कोलार के राजहर्ष स्थित हाईटेक सिटी कॉलोनी में दशहरा पर हवाई फायर से बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव के बेटे को आरोपित बनाया है। पूर्व डीएसपी की 315 बोर रायफल और बच्ची के शरीर पर मिले कारतूस की सागर की लैब में हुई बैलेस्टिक जांच में पुष्टि हुई है कि उनकी रायफल से ही फायर किया गया था...

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:58:30 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:58:29 AM (IST)
    हवाई फायरिंग से बच्ची की मौत के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, रिटायर्ड DSP के घर लटका मिला ताला
    हवाई फायरिंग से बच्ची की मौत के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के राजहर्ष स्थित हाईटेक सिटी कॉलोनी में दशहरा पर हवाई फायर से बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव के बेटे को आरोपित बनाया है। पूर्व डीएसपी की 315 बोर रायफल और बच्ची के शरीर पर मिले कारतूस की सागर की लैब में हुई बैलेस्टिक जांच में पुष्टि हुई है कि उनकी रायफल से ही फायर किया गया था, वहीं पूछताछ में उनके बेटे द्वारा फायर करने की बात सामने आई है।

    श्यामलाल यादव के बेटे ने छत से किया था फायर

    बुधवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस श्यामलाल के बेटे को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस की टीम को उनके घर पर ताला लटका मिला। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। बता दें कि दो अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर श्यामलाल यादव के बेटे ने घर की छत से फायर किया था।


    कंधे पर लगी गोली पेट तक पहुंची

    हवाई फायर के बाद गोली शशि हाईटेक कालोनी में दस वर्षीय बच्ची रिया रजक के कंधे पर लगी थी और उसके पेट तक पहुंच गई थी। तब विज्ञानी अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर गोली की दिशा तय कर पूर्व डीएसपी की जांच की थी, जिसके बाद मामला उजागर हुआ था।

