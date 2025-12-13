भोपाल में 'चोर-पुलिस का खेल'... चोरों को ढूंढती रही पुलिस, बदमाशों ने पुलिसकर्मी के घर में कर डाली लाखों की चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कटाराहिल्स में गुरुवार-शुक्रवार की रात जमकर चोर-पुलिस का खेल चला। आधी रात को चोर एक कवर्ड कैंपस कालोनी में घुसे, गार्ड ने उन्हें देखकर पुलिस को फोन कर दिया तो वे दबे पांव भाग निकले। वहीं पुलिस जब मौके पर पहुंची और उनकी तलाशी शुरू की तो उन्होंने छुपकर दूसरी कालोनी में सेंधमारी कर दी। पुलिस बदमाशों को मुख्य सड़क से लेकर नालों और झाड़ियों में ढूंढती रही, यहां तक तलाशी के लिए दूसरे थानों और कंट्रोल रूम से भी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुला लिया। वहीं बदमाशों ने छुपकर कालोनी के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात कर डाली।

उन्होंने न सिर्फ कालोनी में एक पुलिसकर्मी के घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चुरा लिए, बल्कि पार्किंग में रखी बाइकें भी अपने साथ चुरा ले गए। उधर सुबह तड़के जब तक पुलिस को चोरी की सूचना मिली तो आरोपित फरार हो चुके थे। कटाराहिल्स थाने में आरोपितों के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है। पुलिस को कालोनी के सीसीटीवी में आठ बदमाश दिखे हैं, इनमें एक देवास का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस शहर के आसपास की बस्तियों में दबिश दे रही है।

पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार

कटाराहिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात आठ अज्ञात बदमाश नेशनल हाईवे के पास अपनी तीन बाईकें छोड़कर चोरी की वारदात करने पहुंचे थे। रात करीब दो बजे वे इंद्रप्रस्थ कालोनी गए तो वहां गार्ड ने उन्हें देख लिया और पुलिस को फोन कर चोरी की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए थे। उन्हें पकड़ने हमने एक साथ कई प्वॉइंट लगाए और आसपास की कालोनियों के अलावा नालों और जंगल-झाड़ियों में भी खोजबीन की। जहां से आरोपितों की बाइकें मिली थीं। इनमें दो बाइकें गुना के नंबर की हैं, जबकि तीसरी बाइक भोपाल की थी, जिसे एक दिन पहले ही बदमाशों ने बिलखिरिया क्षेत्र से चुराया था।

यह भी पढ़ें- भोपाल पुलिस के नहीं सुधरे हालात! अबू सलेम के बाद अब संदिग्ध बांग्लादेशियों का पासपोर्ट सत्यापन पर उठे सवाल

कंट्रोल रूम में पदस्थ पुलिसकर्मी के घर की चोरी

उधर आरोपित सेज यूनिवर्सिटी के सामने से मिसरोद जाने वाले निर्माणाधीन मार्ग की ओर भाग निकले। पुलिस ने आरोपितों की धरपकड़ के लिए सभी कालोनियों के गार्डों को भी अलर्ट कर दिया था। वे सभी मुख्य द्वार के आसपास चौकस हो गए थे। जबकि बदमाश कस्तूरी रॉयल पार्क कालोनी के पिछले हिस्से की ओर पहुंचे। उन्होंने रॉड से दीवार तोड़ी और फिर कंट्रोल रूम में पदस्थ पुलिसकर्मी विनोद पठारिया के घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और पार्किंग में खड़ी चार बाइकों को चुरा ले गए। चोरी के बाद जब गार्ड ने दीवार टूटी और बाइकें गायब देखीं तब पुलिस को सूचना दी। वे चोरी करते हुए कालोनी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। आरोपित गुना या आसपास के हो सकते हैं। उनकी धरपकड़ के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं।